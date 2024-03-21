الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة طعن عامل خلال مشاجرة في منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عاطل متهم بقتل عامل طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة في منشأة القناطر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات سابقة بينهما قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض مطواة مما تسبب في مقتله جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عاطل متهم بقتل مشاجرة منشأة القناطر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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