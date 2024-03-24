الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب رخص وتحرير محاضر لـ1482 لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحب رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1482 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.سحب رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1482 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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تحرير 1108 مخالفات للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

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رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 484 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

سحب رخص تركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكتروني الإدارة العامة للمرور الداخلية

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