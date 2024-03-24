ارتكبوا 15 جريمة.. سقوط عصابة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 3 عاطلين، 3 سيدات - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلي بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم عدد 15 واقعة بدوائر مراكز شرطة بلقاس منية النصر شربين وأرشدوا عن مبلغ مالي وأجهزة كهربائية من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.