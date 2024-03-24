الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ارتكبوا 15 جريمة.. سقوط عصابة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني بالدقهلية

الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 3 عاطلين، 3 سيدات - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلي بأسلوب المغافلة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم عدد 15 واقعة بدوائر مراكز شرطة بلقاس منية النصر شربين وأرشدوا عن مبلغ مالي وأجهزة كهربائية من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

تشكيل عصابي سرقة بطاقات الدفع الالكتروني الدقهلية الداخلية

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