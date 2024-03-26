الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مكسرات لميس".. تتلمذ على يده واختلف معه فكريًا قصة الإمامين "الشافعي ومالك"

مكسرات لميس
مكسرات لميس

تستكمل الدكتورة لميس جابر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حديثها عن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ، ثالث الأئمة الأربعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه.

 تتلمذه على يد الإمام مالك

وقالت الدكتورة لميس جابر خلال حلقة اليوم من برنامج “مكسرات لميس”، على الراديو 9090، في حديثها عن الإمام الشافعي، ورأيه في مذهب الإمام مالك، الثابت أن “الإمام الشافعى” تتلمذ على يد الإمام مالك، حيث يقال إن الشافعي طلب العلم بمكة على من كان فيها من الفقهاء والمحدثين، فتفقّه.

 لكن همّته في طلب العلم لم تقف عند هذا الحد، فقد وصل إليه خبر إمام المدينة مالك -رضي الله عنه-، وكان ذلك في وقت انتشار اسم الإمام مالك في الآفاق، فَسَمَت همّة الإمام الشافعي إلى الهجرة إلى يثرب في طلب العلم.

الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم

وقال الإمام الشافعي: مالك بن أنس معلمي، وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد آمن علي من مالك بن أنس، وكان يقول: إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يديك، كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله.

ولكن اختلف الإمامان “مالك والشافعي” رضى الله تعالى عنهما فالإمام مالك يقول: إن الرزق بلا سبب بل لمجرد التوكل الصحيح على الله سبحانه يُرزق الإنسان مستندًا للحديث الشريف (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا).

 خلافهما في الرأي

أما الإمام الشافعى رحمه الله تعالى، فيخالفه فى ذلك، إذ يقول: لولا غدوها ورواحها ما رزقت، أي إنّه لا بد من السعي.فأراد الإمام الشافعي أن يثبت لأستاذه الإمام مالك صحة قوله، فخرج من عنده مهمومًا يفكر، فوجد رجلًا عجوزًا يحمل كيسًا من البلح وهو ثقيل فقال له: أحمله عنك يا عمّاه، وحمله عنه، فلمّا وصل إلى بيت الرجل، أعطاه الرجل بضع تمرات استحسانًا منه لما فعله معه، هنا ثارت نفس الإمام الشافعي وقال: الآن أثبت ما أقول، فلولا أنّي حملته عنه ما أعطاني وأسرع إلى أستاذه الإمام مالك ومعه التمرات ووضعها بين يديه وحكى له ما جرى، وهنا تبسّم الإمام مالك وأخذ تمرة ووضعها في فَيِهْ وقال له: وأنت سُقت إليّ رزقي دونما تعب مني.

لميس جابر الشافعي الفقه الإسلامي مكسرات لميس

مواد متعلقة

مكسرات لميس.. الإمام الشافعي صاحب الخبرة المجربة وناظر الفقهاء

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

بصمات متطابقة.. تقرير الطب الشرعى فى مقتل الخواجة حسنى الخناجرى

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

أمن الجيزة يضبط خادمة زوج المذيعة فى قضية عقر الكلب لمدير البنك

ضايقها وقت الإفطار.. سيدة تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية