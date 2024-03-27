"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء و4 مصابين حصيلة عدوان الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 شهداء و4 إصابات حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات شرق بيت حانون.

وأعلنت مصادر صحية في قطاع غزة عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واعتقلت عددًا من الكوادر الطبية والنازحين، مشيرة إلى أن تلك القوات أطلقت النار على نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في الخامس عشر من فبراير الماضي، مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة اشتباكات وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الجرحى، لم يعرف عددهم وهويتهم بعد.