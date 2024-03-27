الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء و4 مصابين حصيلة عدوان الاحتلال على جنين

شهداء
شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 3 شهداء و4 إصابات حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات شرق بيت حانون.

وأعلنت مصادر صحية في قطاع غزة عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واعتقلت عددًا من الكوادر الطبية والنازحين، مشيرة إلى أن تلك القوات أطلقت النار على نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في الخامس عشر من فبراير الماضي، مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة اشتباكات وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الجرحى، لم يعرف عددهم وهويتهم بعد.

الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي ع

مواد متعلقة

"مكسرات لميس".. تتلمذ على يده واختلف معه فكريًا قصة الإمامين "الشافعي ومالك"

الأزهرى: الإنسان إذا اتصف بالحب تأقلم وتعايش مع كل شىء يحيط به

الأزهرى: الحياة لا تستقيم إلا بسريان المحبة بين الإنسان وكل شىء فى الوجود

خريطة الحالة المرورية اليوم

"القومى للتغذية" يوضح طرق التغذية الصحية فى رمضان

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال

الأكثر قراءة

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

قرار من النيابة بشأن جثة غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي

"معلومات المناخ": استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

جودر.. رحلة ملحمية تبدأ بخيوط الغدر والخيانة (تفاصيل الحلقة الأولى)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"