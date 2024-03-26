الثلاثاء 26 مارس 2024
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توك شو

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

بابا جه
بابا جه

تصدَّر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات الخامسة عشر، من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسلات: "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، و"كامل العدد +1" لدينا الشربيني.

مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة الأخيرة، من مسلسل “بابا جه” للنجم أكرم حسني، ظهور أبناء “حسني” "روبا وياسين"، حيث قدّمهما أكرم وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما في التصوير لفترة طويلة، وقرر هشام  رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُؤجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أبا لجميع الأطفال إلا ابنته.

وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم بابا جه، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين، ليستكمّل هشام مسيرة والده في الكشري، وساعدته في ذلك زوجته ولاء (نسرين أمين) وابنته جودي.

مسلسل بابا جه: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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مسلسل كامل العدد

قدّمت الحلقة 15 والأخيرة من المسلسل مجموعة من الأحداث التي أنهت الصراعات الدائرة طوال الحلَقات الماضية؛ فالقضية التي أُلصقت لأمينة ظلما، تمّ حلها والتمكن من الوصول إلى المتهمين الحقيقيين، وملك التي كانت تحب أحمد، استطاعت أن تصارحه، وتمكن أحمد أن يصارحها بوفائه لزوجته وصرفها إلى عيادة طبيب آخر لكي تعمل معه، وفي سياق الأحداث كذلك تمكن أحمد وأمه من إقناع والده أن يجري العملية الجراحية، حتى يمثل للشفاء، وذلك بعد شد وجذب كبيرين معه.

مسلسل كامل العدد +1: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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