الأزهرى: الحياة لا تستقيم إلا بسريان المحبة بين الإنسان وكل شىء فى الوجود

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو توضح معنى عبارة "من أحب الجميع أحبه الجميع"، خلال حلقته السادس عشر من برنامج “ومن الحب حياة” الذي يعرض على شاشة dmc، طوال شهر رمضان 2024.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إن الحب والحياة مرتبطان لا ينفصلان، والحياة لا تستقيم إلا بسريان المحبة بين الإنسان وكل شيء في الوجود، مضيفًا: "الحب يصنع الحياة والآمال والتفاهم ورحمة الناس ببعض ويصنع من الوجود معنى".

وأكد “الأزهري” أن الحب هو المفتاح الحقيقي للحياة، متابعًا: ونحن في أيام شهر رمضان المعظم الذي يملأ القلوب بالروحانية وبالقرآن العظيم ويتدفق إلى وجدان الإنسان معاني القرآن العظيم الذي يقول الله تعالى سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها"، أي أن الله سبحانه وتعالى بث في الإنسان معنى الحياة التي جعلته مُحملا بنور، يسعى به بين الخلائق، فكل شىء في الوجود ينجذب إليه، فقد يكون المعنى والمثل في نظر المشاهد والقرائي سهلا وبسيطا.