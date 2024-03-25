الأزهري: يجب على الإنسان أن يكون مصدر أمان لمحيطه

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو توضح إحساس “الأمان” بين الكائنات الحية، خلال حلقته الخامسة عشر من برنامج “ومن الحب حياة” والذي يعرض على شاشة dmc، طوال شهر رمضان 2024.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أنه يجب علينا بكل ما نملك أن كل واحد منا يحول نفسه ووجوده بين الناس إلى مصدر أمان للناس أجمعين، وأكبر دافع يحقق للإنسان السعي هو تحقيق الوجود ثم تحقيق الأمان ومن ثم تحقيق التميز وصولا إلى تحقيق الذات.

وأضاف: "وبالتالي علينا الاهتمام بالأمان في المحيط الذي نعيش فيه والأمان للجيران من الإيمان.. وفيه إنسان يكون مصدر للأمان من حوله وهناك من يفيض من شعور الأمان على الكائنات جميعا".

