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الأزهري: الخوف شعور قاتل ومروع ولا حياة بدون أمان

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ومن علماء الأزهر الشريف، عن فضل ومعنى كلمة "الأمان" في أسمى صوره، خلال الحلقة الـ15 من برنامجه "ومن الحب حياة" والمُذاع طوال شهر رمضان على شاشة dmc.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الأمان أعلى قيمة في حياة الإنسان وبدون الأمان لا وجود، متابعًا: "لا يستطيع الإنسان أن يعيش ويأكل ويشرب ويفكر ويبدع وينجح ويكتشف ويطور ويعمر إذا كان خائفا.. شعور الخوف شعور قاتل ومروع".

وأضاف الأزهري، الأمان من أعظم نعم الله على جميع مخلوقاته، ويجب أن يكون كل واحد منا مصدر أمان للخلق أجمعين.. وورد في القرآن الكريم بالعديد من الآيات كلمة الأمان، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ”، و“الذي أطعمهم من جوع أي بعد جوع  وآمنهم من خوف”، وقوله تعالى “ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ ”، و“ادخلوا مصر إن شاء الله آمِنِينَ”.

وأوضح أنه وورد في القرآن الكريم بالعديد من الآيات كلمة الأمان، فهو ليس حدث كوني يخلقه الله سبحانه وتعالي في الوجود وتصرف نقوم به، وفيه إنسان يشعر كل من حوله أنه باب للأمان ومصدر للأمان وهناك إنسان شرير ومؤذي وقاتل ويروع الأمنيين وينشر الخوف ويسعي بالفساد في الأرض والله لا يحب الفساد.

الازهري ومن الحب حياة رمضان الأمان

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