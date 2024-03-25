بعد التقلبات الجوية.. الأرصاد: تحسن كبير فى الطقس وتلاشى فرص سقوط الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس، وأمطارًا متفاوتة الشدة واختلفت من منطقة لأخرى وتساقطت حبات البرد في بعض المناطق.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الإثنين، اليوم سيشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية وستتلاشى تمامًا فرص سقوط الأمطار من على المناطق كافة وتبدأ قيم الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى لو كانت أقل من المعدلات الطبيعية.

وتابعت: “اليوم سيشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وهذا الأمر سيجعلنا نشعر بالدفء والاستقرار في فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 22 درجة نهارًا، وسيكون الجو دافئًا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة”.