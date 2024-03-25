الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية.. والقاهرة 22 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وأيضاَ من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية في الطرق المتجه من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11