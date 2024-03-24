"الأرصاد": طقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وقال "المقياتي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن بدايات أو نهايات الفصول من الناحية الفلكية ليس بالضرورة أن يتزامن مع بدايات أو نهايات الفصول من الناحية المناخية وهذا ما نلاحظه حاليًا.

وأضاف أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن فصل الشتاء انتهى، لكن فصل الربيع من الفصول الانتقالية ويتشابه مع فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه خلال النصف الأول من الربيع يستمر مرور المنخفضات الجوية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.

وتابع: "نشهد طقسًا غير مستقر على جميع أنحاء الجمهورية مع تساقط أمطار متوسطة ورعدية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة".