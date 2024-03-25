الإثنين 25 مارس 2024
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توك شو

لميس جابر تسرد حكاية رحلة الإمام الشافعي إلى بغداد وقصة كتاب "الرسالة"

مكسرات لميس
مكسرات لميس

تحدثت الدكتورة لميس جابر خلال حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس" على الراديو 9090، عن رحلة الإمام الشافعي إلى بغداد في عام 195هـ، وتأليفه لـ كتاب “الرسالة”، والذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه.

وذكرت لميس جابر، خلال الحلقة، أن الإمام الشافعي سافر إلى بغداد وهو في عمر الخامسة والأربعين، فعندما وصل بغداد زار قبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي أثناء إقامته في بغداد قام بتأليف كتابين، فسمى الأول "الرسالة"، حيث كان هذا العمل فريدًا من نوعه في أصول الفقه.

وعمل الإمام الشافعي وهو في بغداد على تطوير أول مذهب له، إذ كان متأثرًا بتعاليم الإمامين أبي حنيفة، والإمام مالك، حيث عرف عمله في بغداد باسم المذهب القديم للإمام الشافعي، أو المدرسة القديمة للشافعي.

وكان ولد الإمام الشافعي عام 767م في مدينة غزة في فلسطين، وفي نفس السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة، فقد الإمام الشافعي والده منذ الطفولة، فانتقلت والدته للعيش في مكة مع أقاربها خوفًا من ضياع نسل ابنها، وكان الإمام الشافعي في ذلك الوقت صغيرًا جدًا، فبعض العلماء قال أنه كان يبلغ من العمر سنتين، وقد حرصت أمه على تعليمه؛ حيث نشأ وترعرع في التعليم الديني في مدينة مكة والمدينة المنورة.

مكسرات لميس

يتناول برنامج "مكسرات لميس" حكايات وسرد الأحداث التاريخية بطريقة شيقة وجذابة، حيث تقدم الدكتورة لميس جابر معلومات قيمة عن التاريخ المصري بطريقة سهلة وبسيطة تناسب جميع الأعمار.

مكسرات لميس الدكتورة لميس جابر لميس جابر

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