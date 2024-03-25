الإثنين 25 مارس 2024
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ضروري لبناء الجسم.. "القومي للبحوث" يكشف أهمية الغذاء الصحي في رمضان (فيديو)

الغذاء الصحي في
الغذاء الصحي في رمضان

تحدث الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، عن أهمية الغذاء الصحي في شهر رمضان، مشددا على ضرورة تناول الطعام الذي يخلو من الميكروبات وأي مواد ضارة بالصحة.

وأضاف “سيد”، في تصريحات عرضها تقرير ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى: "الغذاء الصحي المتزن هو الذي يحتوي على بروتين وكربوهيدرات ودهون وألياف وفيتامينات وأملاح معدنية وماء".          

وتابع: "متى نقول إن هذا الغذاء صحي ومتزن؟! إذا احتوت الوجبة على خضراوات وفواكه ولحوم وعصائر وطبق سلطة"، مشيرًا إلى إمكانية تناول المكرونة أو العيش والأرز كمصادر للكربوهيدرات، وهناك مجموعة الخضراوات، ومجموعة الفواكه، ومجموعة الحلويات والقشطة واللبن.


وأكد، أن الغذاء الصحي المتزن ضروري لبناء الجسم وتعويض الفاقد ويساعد في بناء الجسم على مستوى الوظائف الحيوية والشعور بالحيوية، والتغذية السليمة لها آثار جيدة على الرياضي والحامل والشاب.
 

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