الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القومى للتغذية" يوضح طرق التغذية الصحية فى رمضان

التغذية الصحية في
التغذية الصحية في رمضان

كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن طرق التغذية الصحية في شهر رمضان 2024، لافتة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى نصفين، الأول يحتوي على النشويات والبروتينات، والآخر يضم الخضروات والفاكهة.

وأضافت “هارون”، خلال تصريحات عرضها تقرير القناة الأولى، أن اتباع النظام الغذائي سالف الذكر ضروري للغاية، وبالتالي تكون أنواع الطعام والمغذيات التي نحصل عليها منه موزعة توزيعًا صحيحًا، فلا تخلو أي وجبة من الخضروات بصفة أساسية.

ولفت إلى أن الجزء الأول من الوجبة سالفة الذكر يُقسم إلى ربع للنشويات والربع الآخر للبروتينات، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطيئًا بعض الشيء وتُمتص في الجسم بطريقة تدريجية، وبالتالي لا ترفع سكر الدم بصورة مفاجئة، مثل الحبوب الكاملة كالفريك والبليلة والشوفان.

التغذية الصحية رمضان استشاري التغذية العلاجية التغذية العلاجية اتباع نظام غذائي النشويات تناول النشويات

مواد متعلقة

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال

"الأرصاد" تكشف موعد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

وداعًا للشتاء.. ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة على كل الأنحاء

مكسرات لميس.. الإمام الشافعي صاحب الخبرة المجربة وناظر الفقهاء

الأزهري: يجب على الإنسان أن يكون مصدر أمان لمحيطه

الأزهري: الخوف شعور قاتل ومروع ولا حياة بدون أمان

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

فتاة تقود خالها لـ"حبل المشنقة" بالشرقية

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟