"القومى للتغذية" يوضح طرق التغذية الصحية فى رمضان

كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن طرق التغذية الصحية في شهر رمضان 2024، لافتة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى نصفين، الأول يحتوي على النشويات والبروتينات، والآخر يضم الخضروات والفاكهة.

وأضافت “هارون”، خلال تصريحات عرضها تقرير القناة الأولى، أن اتباع النظام الغذائي سالف الذكر ضروري للغاية، وبالتالي تكون أنواع الطعام والمغذيات التي نحصل عليها منه موزعة توزيعًا صحيحًا، فلا تخلو أي وجبة من الخضروات بصفة أساسية.

ولفت إلى أن الجزء الأول من الوجبة سالفة الذكر يُقسم إلى ربع للنشويات والربع الآخر للبروتينات، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطيئًا بعض الشيء وتُمتص في الجسم بطريقة تدريجية، وبالتالي لا ترفع سكر الدم بصورة مفاجئة، مثل الحبوب الكاملة كالفريك والبليلة والشوفان.