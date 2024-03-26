"الأرصاد" تكشف موعد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى، والمحافظات المختلفة، لافتة أننا نشهد اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة عن الأمس بنحو 4 درجات، وتصل العظمى على القاهرة لـ26 درجة مئوية.



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الأجواء اليوم مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، حارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة تكون غدًا وبعد غد حيث تصل درجة الحرارة غدًا لـ30 درجة وبعد غد تصل لـ31 درجة على القاهرة الكبرى، منوهة بأن التذبذب في درجات الحرارة أمر طبيعي خلال فصل الربيع، متوقعة أن نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على غرب البلاد، محذرة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مناشدة بعدم تخفيف الملابس ليلًا.