الأرصاد: استقرار نسبى فى الأحوال الجوية.. والحرارة تصل لـ31 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية عن أن حالة الطقس سوف تشهد اعتبارا، من غد الثلاثاء، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وسط استقرار نسبي في الأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يكون مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، أما ليلا وفي الصباح الباكر فتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة تصل لـ٣١ درجة



وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل درجة الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة، والصعيد يسجل 35 درجة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة ثانية اعتبارا من نهاية الأسبوع تحديدا يوم الجمعة، حيث تنخفض بمعدل 4 درجات مئوية على مختلف المناطق.

وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، باعتبار أن انخفاض درجات الحرارة هو مؤقت وسرعان ما ترتفع درجات الحرارة مرة ثانية، بما يتماشى مع فترة التقلبات الجوية، كذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس للأطفال.

ويشهد، اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.