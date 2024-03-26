ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

شهدت الحلقة الخامس عشر، من مسلسلات رمضان 2024 أحداثًا مشوّقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة الخامس عشر من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين تحذيرا من قبل حسن الصباح إلى برزك أميد من زيد بن سيحون مؤكدًا له ضرورة أن يعامله كأخ ولكن عدم نسيان أن الأخ قد يقتل أخيه، كما وعد الصباح برزك أميد بأنه حينما ينجح في مهمة قتل الشخص الذى فشل في قتل الغزالى وتحول إلى خدمته بأن يعود ليصبح في مكانة أخرى.

وذلك بعدما بدأت الحلقة 15 مسلسل الحشاشين بوصول أحد تابعى حسن الصباح إلى الإمام الغزالى من أجل قتله، ليتقابلا في المسجد وتقع بينهما مناقشة مميزة كسبها الغزالى حينما فند حجج الفتى وأخبره أنه يعلم بأنه يحمل خنجر لقتله من أجل حسن الصباح، وحكم “الصباح” على ابنه “سين” بالموت، عقب قتله الداعية المسؤل عنه.

مسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل صيد العقارب

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، بذهاب "حسان" عبد الرحيم حسن تاجر المخدرات، لمقابلة "إسماعيل الغول" رياض الخولى، لمعرفة مكان البضاعة.

وأخبر "إسماعيل الغول" أن "على ضرغام" محمود عبد المغني، هو من قام باخفاء البضاعة، وحاول أن يقنع "حسان" أن يتحد معه ضد عائلة ضرغام لكي يستيعد البضاعة الخاصة به، ومن ناحية أخرى لحماية ابنه "سامح" من قتله على يدهم.

وعلمت "عايدة" غادة عبد الرازق، بأن "ممدوح" مجدي بدر متزوجًا على زوجته "هناء" صفاء جلال، وطلبت "عايدة" مقابلة "ممدوح" وساومته بأنها لن تفضح سره بأن متزوج على زوجته، مقابل أن يعطيها أوراق من شركة "إسماعيل الغول" رياض الخولى تدينه وتقوم بحبسه، بحكم عمله بالشركة.

مسلسل صيد العقارب: النجمة غادة عبد الرازق، ومحمد علاء ورياض الخولى، وأحمد ماهر، وسيمون.

مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة الـ 15 من المسلسل مداهمة الشرطة للشقة التي ذهبت إليها حنان، وتجسدها دينا فؤاد، بتهمة الآداب العامة، إذ جرى ضبطها على الفراش مع شخص لا تعلمه وظلت تصرخ بأنها لا تعلم كيف جرى استدراجها، لكن دون جدوى، وتساءلت عن صديقتها "منى" يمنى طولان، التى ذهبت بها إلى الشقة ولم تجدها.

وحاولت "حنان" الاستنجاد بعرب دون فائدة، وقام بصفعها بقوة على وجهها أمام والدها العم غرباوى، وأعلن انفصاله عنها نهائيا، في مشهد مؤثر مليء بالدراما، وقرر "عرب" البقاء بمفرده بعيدا عن الناس، بعد إلقاء القبض علي حنان في شبكة دعارة وظل يتذكر مواقف بينهما وبداية قصة حبهما معا وكتابتهما على الحائط بعض الجمل منها "بحبك يا عرب" و"بحبك يا حنان".

مسلسل حق عرب: أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.