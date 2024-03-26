الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وداعًا للشتاء.. ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة على كل الأنحاء

طقس حار
طقس حار

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، وأرجعت الأرصاد الجوية سبب ارتفاع الحرارة إلى تأثر البلاد بموجة حارة جديدة نتيجة كتل هوائية حارة، التي تعمل على رفع درجات الحرارة بقيم تبدأ من 3 وتصل إلى 7 درجات حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنّ بداية من طقس الغد، ستشهد البلاد موجة حارة، وارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، وتبدأ قيم الحرارة العظمي في الارتفاع الطفيف يومي الأربعاء والخميس حتى تصل العظمى في القاهرة إلى 30 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن انخفاض نسب الرطوبة لن يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث تظهر الموجة الحارة نتيجة وجود كتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية، لن تكون محملة ببخار الماء الذي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

- القاهرة 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- الإسكندرية 25 والصغرى 17 درجة.

- مطروح 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- سوهاج 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- قنا 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- أسوان 29 درجة والصغرى 17 درجة.

الطقس حالة الطقس موجة حارة تضرب البلاد حالة

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