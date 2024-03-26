الأزهرى: الإنسان إذا اتصف بالحب تأقلم وتعايش مع كل شىء يحيط به

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن من أحب الجميع أحبه الجميع، فالحب والحياة مرتبطان لا ينفصلان، والحياة لا تستقيم إلا بسريان المحبة بين الإنسان وبين كل شيء في الوجود.

أضاف "الأزهري" خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع على قنوات الشركة المتحدة، أنه إذا تعود الإنسان على أن يحب يمكنه أن يحيا حياة طيبة، فالإنسان إذا اتصف بالحب تأقلم وتعايش مع كل شيء يحيط به، فكلمة الحب والحياة معنيان مرتبطان لا ينفصلان، مشيرا إلى أن الحب يجعل للحياة قيمة، فلا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بسريان معني الحب بين جميع الخلائق

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أن الرسالة التي نريدها في شهر رمضان هى أن يرحم الناس بعضا وأن يتعاملوا مع بعض بمعنى الحب، مؤكدًا أن القلوب التي توقف نظرًا لهموم الحياة وشئون وسرعة الحياة والانشغال بعشرات الشئون نريد لهذه القلوب مرة أخرى أن تنبض بالحب إذ تشعر به كل أجناس الوجود حولنا.