الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جيش الاحتلال: إصابات خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة

لبنان
لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة اثنين أحدهما بحالة خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعددٍ من الصواريخ على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 7 مواطنين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مركز الجمعية الطبية في الهبارية.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

لبنان الاحتلال جيش الاحتلال

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