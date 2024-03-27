الأربعاء 27 مارس 2024
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توك شو

تجنب المقليات والحلويات.. استشاري تغذية تقدم نصائح لصيام صحي

المقليات
المقليات

كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن الأكلات التي يجب تجنبها خلال وجبة السحور وما هي التغذية السليمة في رمضان.

وقالت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال تقرير تليفزيوني، عرضته القناة الأولى، إنه في حال تناول وجبة السحور بشكل سليم سيكون الصيام أسهل، ولن نشعر بتعب شديد، مضيفة: "الأصول إننا نأخر السحور ونتناول وجبة متوازنة، بحيث أنها تساعد على الصيام لليوم الثاني ولا نشعر بالجوع والعطش الشديد".

وتابعت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه يجب مراعاة تناول النشويات خلال وجبة السحور، مثل: الخبز البلدي والابتعاد عن الفينو أو الشامي، وتناول البقوليات مثل الفول، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والنشويات التي هضمها يستغرق وقت، وبالتالي الشعور بالشبع لفترة أطول، إلى جانب الدهون الصحية، مثل وضع ملعقة زيت في الفول أو زبدة.

ونصحت هارون، أيضًا بتناول الخضروات خلال وجبة السحور، ومنها الورقية بصفة عامة لأنها تحتوي على الألياف ونسبة عالية من السوائل والماء، وبالتالي ترطب الجسم بصفة مستمرة، إضافة إلى تناول البيض والجبن، وتجنب المقليات وباقي الطعام الموجود في وجبة الفطور والسكريات والحلويات.

استشاري التغذية العلاجي المعهد القومي للتغذية السحور

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