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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

"الحشاشين" الحلقة 16: الصديقان يفترقان للأبد ونصيحة أخيرة من الخيّام لـ"الصبّاح"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يفترق الأصدقاء للمرة الثانية ضمن أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الحشاشين، يفصح خلالها الشاعر عمر الخيّام لصديقه حسن الصبّاح قائد الحشاشين عن رغبته فى الرحيل عن قلعة ألموت هو ورفيقه صهبان بعد أيام قليلة من وصوله ومعايشته لأحداث صعبة وقاسية كان آخرها قتل الابن الأكبر لحسن الصباح بقرار من والده.

“الحشاشين”: تفاصيل الحلقة 16 من المسلسل

يقف الصديقان على قمة قلعة ألموت ليلًا، ويقطع الخيام الصمت الطويل بطلبه مغادرة القلعة يثير الأمر استغراب الصباح ليقول: "إنت لحقت.. أنا ما صدّقت ألاقى فى سجنى ونس هتسيب صاحبك يا عمر وهو محتاجلك؟"، ليأتي الرد من الخيام قاسيًا: "أنا معرفكش.. كان ليا صاحبين واتقتلوا والاتنين إنت قتلتهم، قتلت نظام الملك وحسن الصباح، جثة حسن الصباح قتلها الغرور وحب الذات".

مسلسل الحشاشين

واستشعر عمر الخيام الخوف من تواجده فى القلعة، فجدد طلبه: "اسمحلى أمشي من القلعة ولا أنا سجين فى قلعتك، لم يستطع حسن الصباح إلا إظهار اللين أمام طلب الخيام، لكنه حذره من خطورة التسرع فى مغادرة القلعة حتى لا يتسبب ذلك فى قتله وعجزه عن حمايته فى تلك الحالة".

مسلسل الحشاشين

وقبل افتراق الصديقين طلب زعيم الحشاشين من الخيام نصيحة، الذى طلب منه ألا يلتفت إلى ظله، انظر لعمرك المحدود وجسمك القابل للمرض والموت، يمكن نفس الغضب ميلحقش يجي وراه نفس الندم.

مسلسل الحشاشين

“الحشاشين”: موعد عرض الحلقة 17

وتعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة بداية من الساعة 9:45 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشرة

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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