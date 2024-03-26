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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. خدعة حسن الصباح لفك حصار آلموت ورسائل مشفره للقلاع المجاورة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

فى الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، ينفذ حسن الصباح خدعة جديدة لفك حصار قلعة ألموت فى مواجهة قوات جيش السلاجقة التى تقترب كثيرًا من حصن الحشاشين المنيع على أعتاب قلعة ألموت، وتحاول الثأر لنفسها بعد الهزيمة الساحقة التى لحقت بها فى معركة الليل فى عهد السلطان السابق ملك شاه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 16

تعتمد خطة الصباح، خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ، على استخدام الرسائل المشفرة للقلاع المجاور له لطلب المدد والعون منهم، تحتوى على كلمات مختصرة وألغاز تحمل رسائل ضمنية غير مباشرة، ويحمل الرسالة راعى يسلمها لراعى آخر، حتى تصل إلى أحد أتباعنا ويرسل لهم المدد والعون، وكتابة رسائل أخرى كاذبة عن مدد وهمى من مكان وهمى لتضليل قوات السلاجقة.

 

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مسلسل الحشاشين

تتابع أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، بوصول الرسائل إلى معسكر قوات السلاجقة عمدًا من خلال أتباع حسن الصباح لمحاولة تضليلهم بمعلومات كاذبة، ويبدأ الجنود فى جمعها وإطلاع قائدهم عليها.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

يمكنك مشاهدة الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

تعرض الحلقة 17 من  مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، ويعاد العرض فى الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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