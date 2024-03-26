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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. سوزان نجم الدين تعلم حوريات الجنة قواعد الإغواء

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 16

تشهد الحلقة السادسة عشر من مسلسل الحشاشين، اجتماع ألينار والتي تلعب دورها النجمة سوزان نجم الدين مع جوارى قلعة آلموت حصن الحشاشين من أجل تعليمهم قواعد الإغواء من أجل إقناع المختارين أن تلك الحوريات في الجنة وليسوا من الأرض.

مسلسل الحشاشين

 

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بدأت ألينار، ضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ، في التحدث معهم عن اللغة التي يجب أن يتحدثن بها مع المختارين في محاولة منها لأيهام المختارين أن تلك حوريات الجنة وأنه بالفعل داخل الجنة، حتى قاطعتها إحدى الجاريات بسؤالها ماذا لو أقترب المختار من الراقصات وليس من الحوريات اللاتي يتحدثن معه.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 16

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، هددت سوزان نجم الدين الحوريات بشكل صريح أن لكل منهم دور يجب أن لا تتعداه أي منهن وأن من تخالف القواعد المنصوص عليها من قبلها سيتم قتلها على الفور.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى

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