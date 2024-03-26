مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 16.. دنيا زاد تهدد حسن الصباح.. توقع مني كل شر

تستهل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16، بتهديد “دنيا زاد” زوجة حسن الصباح له بأن يحذر جانبها وأن يتوقع منها كل شر، إثر قتله ابنهما الحسين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 16 .. دنيا زاد تهدد زوجها الصباح

ففي أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، والمعنونة بـ “حصار جديد” وإثر قتل حسن الصباح لأبنه الأكبر “الحسين”، تندلع نيران الكراهية والحزف في قلب “دنيا زاد” زوجة الصباح، والذي ما أن يطأ عتبة غرفتهما تصرخ فيه: "إحذرني يا حسن، وتوقع مني كل شر، أخرج بره، زي ما خرجت من كل حاجة تخصني، احذرني يا حسن أنا عدوتك ليوم الدين.

أحزان دنيا زاد

في أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، لم يقف أثر قتل الصباح لابنة الأكبر الحسين، بالأثر السلبي علي زوجة الصباح وحدها، بل أمتد إلي ابنه الصغير، والذي بات يخاف من والده الصباح حتي أنه يسأله: “أنت ممكن تقتلني زي ما قتلت الحسين لو زعلت مني؟”، فيجيبه الصباح: إنت ابني حبيبي، والحسين برضة ابني حبيبي، أنا ما أصدرتش أمر قتل الحسين عشان زعلني، أنا كأب زعلت وقلبي أتشق نصين وبكيت، أنا أصدرت الأمر بصفتي ولي الأمر، وولي الأمر لازم يحكم بالعدل ولازم ياخد بحق إنسان الحسين قتله، بتحبني؟ ليصمت الصغير ويسأله: ولو أنا عملت مخالفة تستحق القتل ولي الأمر هو اللي هايحكم ولا أبويا هايسامحني. ليرد الصباح: لو المخالفة تخص الناس وتأذيهم ولي الأمر هو اللي هايحكم.

حزن الصباح الأب

مسلسل الحشاشين مواعيد عرض وإعادة الحلقة 16

وتعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض وإعادة الحلقة 16

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 16 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.