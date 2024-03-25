مسلسل الحشاشين الحلقة 15.."الغزالي" لقاتله محدش معاه مفاتيح الجنة إلا خالقها

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، وفي الحلقة 15، يصل الإنتحاري الذي كلفه حسن الصباح بقتل الإمام الغزالي إلي القدس، حيث انتقل الغزالي.

الإمام الغزالي يستشعر الغدر به

ما أن يصل الانتحاري المكلف من قبل حسن الصباح إلي القدس، ليقتل الإمام الغزالي لما يمثله من خطر علي دعوة الصباح وأتباعه، حتي يتجه إلي المسجد حيث ينظم الغزالي كتب المسجد وينظفها ويرتبها.

وعندما يقترب الإنتحاري من الإمام الغزالي يكيل له المدح والثناء، إلا أن الغزالي يستشعر ما يبطنه ويكشف حقيقة مقدمه وتقربه إليه. لا ينخدع الغزالي بما بثه الانتحاري علي أسماعه من مدح وثناء، وكشف ما يخفيه من نيته لقتله.

وفي مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 15، وقبل أن ينفذ الإنتحاري مهمته بقتل الغزالي بعد أن أبرز الخنجر المسموم، يبادره الغزالي قائلا: "الحقيقة حسن ظنك عالي، لكن أنا واحد من عوام الناس ويمكن أقلهم. المبالغة في المدح مذمة، سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه مرة كان قاعد في مجلس وواحد زود في مدحه وكان باطنه خبيث، سيدنا علي قال له أنا أقل مما تقول وأعلي مما في نفسك.

وفي أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، يواصل الإمام الغزالي كشف حقيقة الباطني والتي يظهر عكسها في مدحه للغزالي، والذي يقلو له: “كأنك في إيدك خنجر عاوز تقتلني بيه وتصرخ بين الناس وتقول أنا قتلت أبو حامد الغزالي الكافر. مفيش يابني حد معاه مفاتيح الجنة غير اللي خلق الجنة، إنت كأنك ماشي وأنت نايم”

الغزالي يواجه قاتله

وعندما يكتشف الغزالي أمر قاتله، يتهرب منه بحجة الصلاة، فيباده الغزالي: “أزاي؟ هاتروح تصلي أزاي وأنت مفتون، هاتسجد لربك أزاي وقلبك واكلاه الفتنة؟ أنا أهون عليا إنك تقتلني بخنجرك عن إني أشوف شاب مسلم واقع في الفتنة.

لو خايف لأن الجامع اتملا بالناس ومش هاتعرف تقتلني، بعد ما يفضي الجامع أنا هستناك، بس هاوعدك وعد زي اللي بعتك ما وعدك بالجنة والحور العين أنا أوعدك بجهنم مش عشان قتلت الغزالي، لكن أنت سلمت روحك وقلبك لغير الله، زي عابر سبيل قتل اللي أواه”، في إشارة لقتل الإنتحاري الباطني للرجل الذي استضافه وأطعمه من طعامه خلال رحلته لقتل الغزالي.

قاتل الغزالي يمدحه

مواعيد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 15

ويعاد عرض الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.