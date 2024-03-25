الإثنين 25 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين.. اتهامات الهرطقة والإلحاد تطارد عمر الخيام فى كل مكان

الخيام يهرب من جديد
الخيام يهرب من جديد

في مسلسل الحشاشين، هرب الشاعر عمر الخيام من أصفهان إثر مقتل صديقه الطوسي والسلطان ملكشاه، خوفا من تعرضه للتحريض من الفقهاء عليه والقتل على يد العامة بعد فقده مصدر الحماية المتمثل في ملك شاه والطوسي.

اتهامات الهرطقة والإلحاد تطارد عمر الخيام في كل مكان

ففي أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، ورغم ابتعاده وفراره من مكائد وتحريض الفقهاء ضده، بدعاوى الكفر والهرطقة والإلحاد، إلا أن أن هذه التهم تلاحق الشاعر عمر الخيام وتلاحقه من جديد في بلاط سلطان المرو، والذي لم يكتف بإهدار كرامة الخيام والتعامل معه على أنه بهلوان مضحكاتي، بل يهدده برفع حمايته عنه وتركه لمن يكفرونه.

يستدعي سلطان المرو عمر الخيام، ــ والذي يقول لرفيقه صهبان “بقينا زي الجواري” ــ، إلي مجلسه ويشكو إليه الأرق، وأنه استدعي وزيره ليحكي له خبر أو حكاية تجعله ينام، فأخبره الوزير بأن أسخن خبر في المملكة الآن هو غضب العلماء والفقهاء علي عمر الخيام، وأن الفقهاء يقولون عنه إنه ملحد ومهرطق وسكير.

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وعندما يحاول الخيام الدفاع عن نفسه: “أنا قدام مولاي أهو مش سكران وعمري ما قولتي إني ملحد”، فيرد عليه السلطان مقررا: “كل يوم هتتناقشوا لمدة شهر، واللي هيفحم التاني هيبقي هو المنتصر، وأنا هصدر أوامري بقتل المهزوم” في إشارة وتهديد مبطن برفعه لحمايته عنه، فيجيبه الخيام: “شهر كتير يا مولاي، على الدنيا، على الوجود اللي يضيع منه شهر عشان نعرف نية عمر الخيام” فيقصر السلطان المدة علي أسبوع، يستأذنه الخيام في يوم واحد منها للانتهاء من بناء المرصد، لا يطمئن عمر الخيام لحديث سلطان المرو، فيقرر الرحيل عن المرو، فهل سيلبي دعوة صديقه الصباح وينضم له بقلعة آلموت، هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل الحشاشين.

 مواعيد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 14

ويعاد عرض الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC  الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 15

وتعرض الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري على رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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