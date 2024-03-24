مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. يوم حزين على "آلموت" والصبّاح يعلن الحداد

بدأ الصّدام بين حسن الصبّاح وبركياروق السلطان الجديد للدولة السلجوقية مبكرًا خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز بعدما قرر الصباح الانتقام لأتباعه الذين تم تصفيتهم على يد قوات جيش السلاجقة لتورطهم فى إشاعة الفوضى والرعب فى قلوب الناس فى أعقاب مقتل السلطان الأب ملك شاه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 14

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين، تعيش قلعة آلموت يوم حزين بعد هزيمة السلطان باركياروق للحشاشين، ويعلن حسن الصباح الحداد داخل القلعة لمدة 3 أيام، ويكلف جيشه باستعادة أبناء أتابعه الذين قتلوا على يد قوات السلاجقة بأى طريقة للقلعة مع توفير الطعام والسلاح والملابس لهم، وأول ما يدخلوا يتعملهم مأتم كبير، وشحنهم نفسيًا ضد أهل أصفهان المتورطين فى قتل أهاليهم، لعرس روح الانتقام فى ذاكرة هؤلاء الأطفال.

فى الوقت نفسه، واصل زعيم الحشاشين تهديد للسلطان بركياروق الذى استيقظ من نومه ليجد رسالة تهديد مثبته بخنجرعلى فراشه، توعده خلالها حسن الصباح بالعقاب ما لم يتصالح معه وينتشر الحشاشين فى شوارع أصفهان، وجاء نص الرسالة التى قرأها السلطان وهو يرتجف: نستطيع أن نصل إلى مخدعك لكننا نفضل السلام، فإذا أردت نصرتنا ضد أخوتك فسنكون لك خير عون، أما إذا لعبت بعقلك الظنون فليس بين رأسك وخناجرنا إلا كلمح البصر.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم “الحشاشين” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.