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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.."الدماء" تحكم آلموت والصباح ينفذ خطة ماكرة لتصفية خصومه

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

بدأ حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 14، تنفيذ خطة ماكرة لتصفية خصومة والانتقام منهم دون مواجهة مباشرة قد تكلفه خسارة جنود أوعتاد، فلا حاجة لذلك طالما يمكنه اسقاط أقوي دولة أو جيش بقتل هذا القائد أو ذاك السلطان والخليفة أو الملك.

اعتمد منهج الصباح الجديد على اغتيال كبار الشخصيات ورجال الدولة المؤثرين، فى عمليات تنفذ بطريقة تملئ القلوب بالرعب من قلعة آلموت ومن سيدها شيخ الجبل حسن الصباح، وكان السلطان السلجوقى ملك شاه والوزير نظام الملك أبو على الطوسى أول ضحايا “الصباح” الذى خطط لقتلهم الأول مسمومًا والثانى طعنًا.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 13

لم يشبع هذا الانتصار على أقوى دولة فى العالم رغبة زعيم الحشاشين فى الانتقام، ليواصل معاركه ضد مخالفى دعوته، مصدرًا تعليماته إلى مساعديه بتنفيذ أعمال قتل وحشية ضد من يقف فى طريق اتباعه، لبث الرعب فى قلوب الناس، استغلالًا لحالة الضعف التى مرت بها الدولة السلجوقية بسبب الصراع بين الأخوه على عرش السلطنة بعد وفاة السلطان ملك شاه.

ومع عقد الأخوه اتفاق يقضى تنصيب الأخ الأكبر سلطانًا للبلاد خلفًا لوالدهم ملك شاه، بدأ الصباح فى التخطيط لإزاحة السلطان الجديد عن طريقه إذا لم ينفذ أوامره.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. هل سيقتل الغزالي في جنة الصباح المزعومة؟

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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