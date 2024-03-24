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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 14.. مواجهة مبكرة مع السلطان الابن والصباح يتوعد

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 14

يقدم مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " ضمن احداث الحلقة 14، تفاصيل مثيرة حول المواجهة المبكرة بين حسن الصباح قائد الحشاشين وبركياروق السلطان الجديد لدولة السلاجقة، بعدما وجه الأخير ضربة استباقية ضد أتباع الصباح فى مدينة أصفهان قضى خلالها على 800 رجل ممن تورطوا فى إشاعة الفوضى والرعب فى قلوب الناس فى أعقاب مقتل السلطان الأب ملك شاه.

 

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 14

بينما يحاول بركياروق خلال الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين استعادة زمام الأمور فى أنحاء السلطنة بعد فترة طويلة من الفوضى والانفلات التى شهدتها بسبب صراع الأخوة على عرش الدولة السلجوقية، غير أن محاولات بركياروق تعجل الصدام المنتظر مع حسن الصباح، الذى يتسع نفوذه ويزيد أتباعه يوم تلو الآخر.

يخطط حسن الصباح خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين لمعاقبة سلطان السلاجقة على مطاردته لأتباعه والتنكيل بهم، وتوجيه ضربة قاسمة لجيشه، ومحاولة الوقيعه بينه وبين اخوته لزعزعة استقرار السلطنة من جديد.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

 

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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