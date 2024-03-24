موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 13.. ظهور الوجه الحقيقى لزعيم الحشاشين

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 13.. تزايد البحث عنها مع تصدر مسلسل الحشاشين ترند x خلال الساعات القليلة الماضية، عقب العرض الأول للحلقة 13 من المسلسل وما شهدته من تطورات سريعة وأحداث صادمة كشفت الوجه الحقيقى للحشاشين وقائدهم حسن الصباح، بعدما استغل ضعف الدولة السلجوقية ووفاة سلطانها وصراع الأبناء على عرش السلطنة.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 13

تتاح مواعيد إعادة الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 4:15 مساء اليوم على شاشة dmc الناقل الحصرى والوحيد لحلقات مسلسل الحشاشين، أو من خلال الاشتراك فى منصة watch it حيث يمكنك من خلالها متابعة الحلقة 13 وأى حلقة سابقة أو قادمة مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 13

كانت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 بمثابة الظهور الحقيقى لوجه طائفة الحشاشين وقائدها حسن الصباح، الذى استغل حالة الصراع على عرش الدولة السلجوقية بين أبناء السلطان ملك شاه بعد وفاته مسمومًا، لنشر دعوته علنًا فى مدينة أصفهان حيث مقر حكم الدولة السلجوقية، وتنفيذ عمليات قتل بطريقة بشعة ضد المعادين للحشاشين، لبث روح الخوف فى قلوبهم.

وبعد حروب وصراعات داخلية طويلة، توصل الأشقاء الثلاثة إلى اتفاق يتولى على إثره الأبن الأكبر خلافة والده فى عرش السلطنة وحكم بلاد أصفقهان وبغداد والحرمين، مقابل منح أشقائه إدارة باقى البلدان داخل حدود السلطنة، ليبدأ من هنا الصراع بين حسن الصباح والسلطان الجديد، ويفاجئ الأخير برسالة تهديد ملقاه على مخدعه من زعيم الحشاشين.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 14

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الرابع عشر

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تنقل أحداث قصة مسلسل الحشاشين المشاهدين إلى القرن الحادى عشر، حيث بزغ نجم واحدًا من أخطر الشخصيات التاريخية مؤسس طائفة الحشاشين التى ظهرت فى بلاد فارس كنواه للجماعات المتطرفة، وما قامت عليه من أفكار مضللة ومتطرفة لجذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.