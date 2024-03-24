مسلسل الحشاشين موعد وقنوات عرض وإعادة الحلقة 14

تتواصل أحداث مسلسل الحشاشين، الحلقة 14، ومن المنتظر أن تشتعل الصراعات بين حسن الصباح والسلطان السلجوقي الجديد الذي خلف ملك شاه على عرشه.

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 13

شهدت الحلقة 13 في مسلسل الحشاشين قرار حسن الصباح خروج دعوته النزارية من نطاق السرية إلي العلن، ويأمر أتباعه وتابعيه من المقاتلين بالخروج علنا في الشوارع والميادين والكشف عن وجودهم بوضوح فضلا عن بث الفزع والرعب في قلوب أهالي أصفهان رافعا شعار “أنا عاوز الرعب يملا القلوب”، مستغلا الصراعات بين أبناء السلطان ملك شاه حول من يرق عرش السلطنة السلجوقية من بعده.

كما شهدت الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، رحيل الشاعر عمر الخيام عن أصفهان، خوفا ورعبا بعد مقتل السلطان ملك شاه وصديقه الوزير نظام الملك الطوسي، من كانا يحميانه من بطش الفقهاء وتحريضهم العامة عليه وعلى أفكاره.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 14

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 14

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.