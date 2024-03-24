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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 13 .. "الصباح" يرقص على جثة السلطان والرعب يملئ القلوب

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

كشف حسن الصباح عن وجهه الحقيقى خلال أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز "، حيث دار ملخص الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين حول تطور فى تعامل الصباح مع أتباعه وأعداءه، لتخرج دعوته من نطاقها السرى إلى العلن مستخدمه القوة فى فرض نفوذها حتى لو كان العقاب هو القتل بأبشع الصور.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 13

تخلى زعيم الحشاشين عن دور الضحية والمظلومة، بعدما استبدل دعوته الناعمة إلى أخرى أكثر وحشية وعدوانية ضد المختلفين معه فى العقيدة والمذهب والفكر، رأى حسن الصباح أن تحول أتباعه من مظلومين إلى جبابرة أمر يزيد من قوة ونفوذ دعوته، يجرأ الضعفاء ويكسب المزيد من الاتباع من باب التودد للقوى.

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مسلسل الحشاشين

حاول الصباح استغلال الأوضاع المضطربة فى الدولة السلجوقية بعد مقتل سلطانها ملك شاه، وصراع أبناءه على كرسى العرش، ليفرض نفوذه فى قلب مقر الحكم بمدينة أصفهان، ونشر أتباعه بها بشكل علنى، وكلف زيد بن سيحون، بمهمة بث  الرعب فى قلوب الناس.. وقتل كل من يتعترض على الدعوة بأبشع الطرق.فى أكبر ميادين وشوارع أصفهان.

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مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14

على الجانب الآخر، تواصل ألينار المشرفة على جوارى قلعة آلموت حصن الحشاشين تجهيز عدد من الفتيات الحسناوات والسيطرة على محاولة التمرد التى تقودها نورهان حبيبة يحيي المقاتل فى صفوف جيش السلاجقة والتى ساقها القدر قهرًا إلى قلعة الحشاشين، وتخير إلينار الجوارى ما بين إطاعة الأوامر أو القتل.

مسلسل الحشاشين

وفى قصر الحكم، هدأت الأمور بشكل مؤقت بعدما توصل الأخوة المتصارعين على عرش سلطنة السلاجقة، إلى تنصيب الأخ الأكبر سلطانًا للدولة السلجوقية، مقابل منح باقى الأخوة مزايا وصلاحيات كبيرة فى إدارة الدولة، ليدخل السلطان الجديد فى مواجهة مع زعيم الحشاشين الذى بعث بتهديد إليه فى عقر دار، وهو ما ستتكشف تفاصيله فى الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الرابعة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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