مسلسل الحشاشين مواعيد عرض الحلقة 16 والقنوات الناقلة لها

يتواصل عرض مسلسل الحشاشين، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ضمن الموسم الدرامي الذي تقدمه الشركة المتحدة للمواسم الدرامي رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين مواعيد عرض وإعادة الحلقة 16

وتعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض وإعادة الحلقة 16

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 16 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 15

في أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، وعقب انزياح الغشاوة عن قلب وعقل الشاب المختار المنصور والذي كلفه حسن الصباح بقتل الإمام أبو حامد الغزالي عقب رحيله عن أصفهان واستقراره في القدس. ومع كشف المنصور للإفك الذي عاش فيه إثر اتباعه للصباح وينضم للغزالي ويرافقه، فيصدر الصباح أوامره إلي تابعه برزق آميد بقتل المنصور لما يمثله من خطر علي الفرقة وأسرارها.

كما تضمنت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، تهديد جديد من ألينار كبيرة محظيات قلعة آلموت إلي “نورهان” المخطوفة في القلعة إذ لم تذعن لأوامرها. كما وصل عمر الخيام مع رفيقه أصبهان إلي قلعة آلموت مستجيبا لدعوة صديقه القديم حسن الصباح، لكن الرعب يدب في قلبه إثر مشاهد القتل الدموية التي شهدها في القلعة، والتي انتهت بقتل حسن الصباح لابنه الحسين بدم بارد.

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.