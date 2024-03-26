رصدها مسلسل الحشاشين.. كيف ساهمت الجماعة الإرهابية في تفكيك الدول ؟

رصد مسلسل الحشاشين، الدور الذي تقوم به الجماعات الإرهابية في تفكيك الدول، وهو ما شهدته المنطقة العربية إثر ما عرف بثورات الربيع العربي، ومن قبلها بحوالي قرن من الزمن، تحديدا منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية في العام 1928.

تحالف الإخوان مع الاستعمار الإنجليزي في مصر



ففي إحدى حلقات مسلسل الحشاشين، يدور حوار بين حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين وتابعه زيد بن سيحون عقب نجاح انتحاريه في قتل السلطان السلجوقي ملك شاه وصديق الصباح الوزير نظام الملك الطوسي يقول الصباح لأتباعه ومن بينهم زيد بن سيحون: قلعة الموت مش تحارب تاني ، أنت عارف يا زيد أخطر حاجة ممكنا تعملها قلعة الموت؟ مش أنها تنتصر علي جيش كبير لكنها تهد الدول الكبيرة، تخيل مؤمنا واحدا من قلعة الموت بخنجر وإيمان كفيل أنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال شيء رهيب وممتع بنيغير شكل العالم كله ".



يعكس حوار الصباح وكلماته ما فعلته جماعات الإسلام السياسي الإرهابية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، بدءا من تأسيسها في العام 1928 بتواطؤ وتدبير من المخابرات البريطانية والمستعمر الإنجليزي في مصر، حيث يذكر الباحث الأمريكي روبرت دريفوس، في كتابه" لعبة الشيطان ":" أبرمت بريطانيا معاهدات واتفاقيات مع العديد من الشياطين في كفاحها بعد الحرب العالمية الأولى للحفاظ علي الإمبراطورية، وشكلت تلك الاتفاقيات اعتبارا من أواخر عشرينيات القرن الماضي إلى الحرب الفاشلة علي السويس في عام 1956، دعما لحركتين مزدهرتين في مصر وفلسطين، في مصر وفي العام 1928 أساس الشاب ذي الاتجاهات الدينية حسن البنا حركة الإخوان المسلمين وهي المنظمة التي ستغير مسار التاريخ في الشرق الأوسط في القرن العشرين. وكان نظيره الفلسطيني هو الحاج أمين الحسيني مفتي القدس الديماجوجي. وسيلعب كل منهما دورا مهما في نمو التشدد الإسلامي في العقود التالية للحرب العالمية الأولى.



ويضيف دريفوس”: تأسست حركة الإخوان المسلمين علي يد البنا بمنحة من شركة قناة السويس البريطانية وخلال الربع قرن التالي بدعم من الدبلوماسيين البريطانيين والمخابرات البريطانية، ثم في وقت لاحق سيكونون سلاحا ضد جمال عبد الناصر. وفي ذات الوقت اعتلي أمين الحسيني صاحب الميل إلي النازية والمناهض للسامية السلطة والقوة في فلسطين اعتبارا من العشرينيات بدعم كبير من البريطانيين الذين كانت فلسطين تخضع لحمايتهم. وسيكون أمين والبنا مسئولين عن انتشار التشدد الإسلامي في العالم. كون الرجلان مشروعا عالميا يروج لليمين الإسلامي المتشدد بما في ذلك جناح أتخذ من الإرهاب سبيلا له.



ويشدد“ دريفوس ”علي: وليس من المبالغة التأكيد على أهمية الأثر الذي خلفه البنا، إلي الحد الذي يمكن معه القول إن الحرب على الإرهاب التي ستأتي في القرن ال 21 ستمثل حرب ضد سلالة البنا وإخوانه. إنهم يظهرون في كل مكان، في مكتب المدعي العام في السودان، وفي أرض المعارك في أفغانستان، وفي حماة في سوريا وعلي رأس الجامعات السعودية وفي مصانع القنابل في غزة وكوزراء في الأردن وغي مراكز الصرافة في مشايخ الخليج وفي حكومة العراق بعد موت صدام حسين.



الانقسام والتفتيت التي تسهم في خلقه وتفاقمه الجماعات الإرهابية لم يقتصر على مصر وحدها. بل كانت حركة الإخوان المسلمين من أكثر الأسباب التي أضرت بالقضية الفلسطينية وشعبها، بالانقسام الذي سببته. فيذكر الباحث أحمد البكري في كتابه“ حلف الشيطان الإخوان وتحالفاتهم”:“ كشف عميل المخابرات الإسرائيلية فيكتور إستروفسكي في كتابه ”الجانب الآخر من الخداع "أن حركة حماس هي إحدى أفكار إريل شارون للتخلص من ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن الموساد الإسرائيلي نفسه كان يقوم بعمليات تمويل وتسليح مكثف لأعضاء الإخوان في فلسطين منذ عام 1986، وساعد المساجد كذلك في دخول بعض المرتزقة العائدين من أفغانستان إلى أراضي فلسطين وخاصة قطاع غزة، وفي العام نفسه قررت إسرائيل تسليح الإسلاميين في الأردن للضغط على الأردن للسماح للمزيد من الفلسطينيين باللجوء إلى الأردن من أجل تفريغ فلسطين من سكانها لصالح إسرائيل.



وهو ما يذكره أيضا روبرت دريفوس، في كتابه" لعبة الشيطان ":" خلال سنوات الثمانينيات لم يكن الإخوان المسلمين في قطاع غزة الضفة الغربية يؤيدون مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان جهد أغلبهم يتجه لمقاومة منظمة التحرير وبشكل خاص الفصائل اليسارية في المنظمة والتابعة لها في الجامعات.



مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 16

ويعرض مسلسل الحشاشين، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلي قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد في دور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملك شاه.



قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار دراما تاريخية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي وما نشرته من رعب وفزع في الدولة السلجوقية، وما اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها“ حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين“ نظام الملك الطوسي...