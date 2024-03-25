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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. موسيقي سماوية لاستكمال حلم "جنة الصباح" المزعومة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. رغم أن حسن الصباح حرم على أتباعه سماع الموسيقي، واعتبرها أثم عظيم، إلا أنه أمر تابعه “برزق” بجلب أفضل الآلات الموسيقية والعازفين.

حسن الصباح يلجأ إلي الموسيقي لإكمال حلم الجنة

 

ويدخل “برزق” تابع الصباح، حاملا خبر فشل الشاب المختار المنصور في قتل أبو حامد الغزالي، بل أصبح تابعا ومريدا له.

ويسأله “برزق” إن كان يعلم الغيب، لكن الصباح يجيبه بأنه يملك الفراسة التي تُساعده على معرفة الأخبار من تعابير وجهه.

 

مسلسل الحشاشين 

ويقول “الصباح” إن فشل المختار منصور في قتل الغزالي وتحوله تابعا له، راجع إلي أن الجنة التي يصورها ويصنعها الصباح للشباب المكلفين بتنفيذ عمليات القتل والاغتيالات التي يأمرهم بها، تنقصها موسيقي الجنة.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15

فيسأل “برزق”: “أليست الموسيقي والمعازف من المحرمات؟”، ليجيبه “الصباح” أنها حرام فقط في الدنيا، ولكن ليس في جنته.

ويأمره بجلب أفضل الآلات الموسيقية من كل أنحاء العالم وأمهر العازفين: “أريدهم أن يجتهدوا حتي يصلوا إلي موسيقي عجيبة، موسيقي الجنة، يجب أن يكون اللحن والمقام يكون مخالف لكل المقامات الموسيقية المتعارف عليها أو سمعتها الأذان من قبل، موسيقي سماوية يا برزق”.   

 

مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين 

هل كان حسن الصباح يلقي تعليماته لأتباعه في الأحلام؟

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين أيضا، كان حسن الصباح بعد أن يخدر أتباعه يظهر لهم في صورة الحلم، وهو ما ناقشه أيضا د. أحمد لاشين في نفس الدراسة مشيرا إلي: "وأشيع عنه كذلك أنه كان قدارًا على إلقاء تعليماته لأتباعه عن طريق الأحلام، فمن رأى منهم حسن الصباح فى منامه، فهو قد رآه فعلًا، وعليه اتباع ما جاءه به منام حسن.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، فقد ورد فى بعض النصوص الشعبية المرتبطة بالحشاشين، أن حسن الصباح كان يملك قدرة الظهور فى أكثر من مكان فى ذات الوقت، فقيل أنه ظهر للوزير نظام الملك وتحدث معه، وأنذره بنهاية دولة السلاجقة على يد الحشاشين، وهو فى ذات الوقت يجلس بين أتباعه فى «ألموت».

 

الصباح يأمر برزق بجلب الآلات الموسيقية


أبطال مسلسل الحشاشين
 

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد في دور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملك شاه.

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قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار دراما تاريخية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي وما نشرته من رعب وفزعفي الدولة السلجوقية، وما أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك الطوسي”.

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