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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. حسن الصباح يأمر بقتل ابنه الأكبر الحسين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

شهدت أحداث الحلقة 15  من مسلسل الحشاشين تورط الحسين ابن حسن الصباح فى قتل أحد الدعاة القائمين على إعداده وتأهيله، ويصل نبأ الواقعة إلى والده، فيقرر محاكمته ومعاقبته.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 15

يوجه قضاه قلعة آلموت أسئلة مباشرة إلى الحسين حول سبب القتل، فيرد: أنا قتلت واحد من أتباعى خالف أوامرى وأهاننى وأساء الأدب معى، لكن أحد القضاه قاطعة متسائلًا: نورى زان كان داعية وصاحب علم ومسئول عن تربيتك، كيف تقتله وتقول أنه احد اتباعك؟، فيرد “الحسين”: “أنا ابن حسن الصباح، وأعلى من الداعية والمفروض يطيع أوامرى”.

مسلسل الحشاشين

 

مسلسل الحشاشين

 وفى محاولة من القضاه لإفلات الحسين من العقوبة كرامة لوالده، حثه أحدهم على طلب العفو من حسن الصباح، إلا أن الحسين صدم الجميع برفضه طلب العفو وتمسكه بعناده، فيقرر الصباح فى مفاجأة صادمة قتل ابنه، قائلًا: “من قتل يقتل، وينفذ الحكم طعنًا بالخنجر وسط صرخات وانهيار والدته دنيا زاد”.

مسلسل الحشاشين

 

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين فى 4 توقيتات، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة 16

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول لحلقة مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama.

كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة الضوء على واحد من أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، الذى أسس طائفة الحشاشين، وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى عدد كبير من الفنانين المتميزين من أبرزهم: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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