مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " ملخص الحلقة 14.. الصباح ينقلب على "زيد"

مسلسلات رمضان 2024..

تعقدت الأحداث خلال مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 14، بشكل كبير بين حسن الصباح زعيم الحشاشين وأتباعه من ناحية، وزوجته وابنه الأكبر من ناحية ثانية، وخصومه فى الدولة السلجوقية والعباسية والفاطمية من ناحية ثالثة، لكن الصباح لازال مصرًا على الانتصار حتى لو كان الثمن هو التخلى عن أقرب المقربين إليه.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 14

رفع الصباح طوال الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، شعار الانتقام أولًا وقبل كل شئ وفوق أى شخص، وجد فى الاغتيالات وتصفية خصومة أداة جيدة لبسط نفوذه وبث الرعب فى قلوب أعداءه، والمخالفين له فى الرأى والعقيدة، على رأس هؤلاء جاء الإمام أبو حامد الغزالى، الذى بدأ الصباح يفكر جديًا فى اغتياله، بعدما أفصح عن رغبته لـ"زيد بن سيحون"، موجهًا له سؤال: تفتكر مين أخطر حد على دعوتنا دلوقتي يا زيد ؟..ليرد “زيد”: السلطان وإخوته العباسيين والصليبيين والفاطميين أتباع المستعلى.. أعدائنا كتير جدًا"، قاطعه الصباح: كلهم أعداء تقليديين، العدو الأخطر هو عدو فكرتك عدو منهجك عدو المعنى الحقيقى لوجودك، أبو حامد الغزالى هو العدو الأخطر ليا لأنه عنده حجم وعلم".

مسلسل الحشاشين

تتوالى أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، بعودة الحسين الابن الأكبر لزعيم الحشاشين إلى قلعة آلموت بعد غياب سنوات طويلة لرؤية والدته واخوته، لكنه يجد والده حسن الصباح فى استقباله، وتحدث مواجهة بينهما، وتحاول الأم تهدئة الموقف.

وفى إطار تصاعد الأحداث، يضع الصباح صديقه المقرب زيد بن سيحون فى اختبار صعب، بعد الحكم عليه بالجلد 200 جلدة لتعاطيه نبات السحر “الحشيش” بكميات كبيرة بالمخالفة للغرض الأساسي منه، لكنه نجح فى النهاية فى كسب ولاءه وطاعته.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الخامسة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 15 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة الضوء على واحد من أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، الذى أسس طائفة الحشاشين، وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى عدد كبير من الفنانين المتميزين من أبرزهم: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.