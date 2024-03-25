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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. عمر الخيام يحرق رسالة "الصباح" ويرفض الحماية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. يحاول حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 14، استعادة الود المفقود مع صديقه الشاعر عمر الخيام، الذى أرسل إليه رسالة عبر الحمام الزاجل طالبًا منه القدوم إلى قلعة آلموت للإفلات من مطاردة السلاجقة له.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 14

قال الصباح فى رسالته إلى الخيام: بلغنى خروجك من أصفهان إلى المارو، هذا الزمان غير الزمان يا عمر ولا يوجد مكان مناسب لك إلا قلعة آلموت، عندنا هتلاقى الأمان والراحة، انا هنا ملك فى سجنى ولن يؤنسنى إلا الحوار مع الشاعر الحر المجنون، فكر فى الأمر، لا يرضيني أن يكون صديقى سجين فى بلاط سلطان، تعالى إلينا فأنا أملك العالم الخاص بأحلامنا، ولا ينقصنى إلا صحبتك ورأيك.

مسلسل الحشاشين

لم يأبه الخيام لطلب الصباح، بل مازح رفيقه فى السكن عندما سأله عن مصير الرسالة، قائلًا: الحمامة دى تتشوى، والرسالة تتحرك، وعمر الخيام يفكر فى فخ الخيام.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من  مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15 عبر شاشة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول نشأة دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم “الحشاشين” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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