مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. كيف كانت نهاية الحسين ابن حسن الصباح؟

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل الحشاشين، الذي يقوم ببطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويعرض على قناة dmc، نهاية الحسين بن حسن الصباح بالحكم بقتله ، ذلك لقتل الأول لأستاذة ومعلمه.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 15

وقدم مسلسل الحشاشين عبر حلقاته الفائتة العلاقة الشائكة بين حسن الصباح وابنه، والمبنية على قسوة الأول تجاه نجله، حيث كان يرى الصباح أن القسوة هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها صنع رجال على حد تعبيره، حيث يقرر في أحد حلقات المسلسل حبسه داخل غرفة مظلمة بسبب عدم تنفيذ المطلوب منه، ومن بعد ابعاده عن قلعة ألموت ، وهو ما تسبب في زرع بذور الكره داخل الحسين تجاه والده.

يذهب كتاب "حركة الحشاشين" للدكتور عثمان الخشت " كان الحسن بن الصباح يضع مصلحة الحركة العامة فوق كل شيء وقبل أي شيء، ولم يكن يتوانى لحظة في تنفيذ تعاليم الدستور التي كانت الحركة تعمل من خلاله ، وفي سبيل هذه التعاليم لم تحل عاطفة الأبوة بين وبين قتل ابنه الحسين لاتهامه بالاشتراك في قتل أحد دعاته المقربين ؛ ذلك ان الحسين فكر حينا من الزمن أن يخلف أباه في مركزه ، وحاول أن يقنع أباه بأن يعلنه كخليفة له ، لوكن الحسن لم يتقبل هذا الأمر ، وزجر ابنه زجرا شديدا.

ويؤكد الخشت على ان الحسين بن الصباح أهتم لذلك اهماما بالغا، حتى أنه تحدث بالأمر إلى أحد الدعاة الين كان يصادقهم ، وهو زيد الحسيني ، فأخذ هذا الأخير للدعوة له كخليفة بين الفدائيين ، وفي أثناء ذلك قدم أحد الدعاة الكبار إلى القلعة لكي يقدم تقريره السنوي إلى الحسن بن الصباح ، فقيل أن الحسين وزيدا تآمرا على هذه الداعية لخلافات كانت بينهما وبينه ، فقتلوه ، وعندما أجرى الحسن تححقيقا في الحادث فظهرت له المؤامرة ، فأعدم ابنه الحسين الحسين وزيدا في الحال، كان لهذا العمل تأثير كبير على أتباعه؛ حيث زاد إيمانهم بمصدقية الحسن الصباخ، فها هو يعدم ابنه الأكبر في سبيل مبادىء الحركة .

ولم يكن قتله لابنه الأكبر هو الديليل الوحيد على حزمه في تطبيق مباديء الحركة ؛ فقد أعدم ابنه اثاني ، لانه وجده يشرب الخمر، وطرد أحد دعاته من القلعة لأنه كان يتسلى بالعزف على الناي.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، الذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبدالعزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبدالوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.