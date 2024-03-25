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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. الإمام الغزالى ينجو من الموت ومفاجأة تقلب خطة الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 15

تتزايد مع أحداث مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز" فى الحلقة 15، رغبة حسن الصباح فى الانتقام من مخالفيه فى الرأى وخصومه، من أجل الوصول إلى طموحه وأحلامه، ووجد زعيم الحشاشين فى الاغتيالات والتصفية الجسدية خيار مناسب لحسم المعارك لصالح بأقل خسائر ممكنة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

من بين قائمة ممتدة من الخصوم والأعداء تشمل السلطان السلجوقى والعباسيين والصليبيين والفاطميين أتباع الخليفة المستعلى، وجد حسن الصباح أن الإمام أبو حامد الغزالى يشكل التهديد الأكبر على دعوته، فهو يرى أن العدو الأخطر هو عدو فكرته عدو منهجه عدو المعنى الحقيقى لوجوده، لذلك اعتبر أبو حامد الغزالى العدو الأخطر له، وبدأ التخطيط لاغتياله فى أقرب وقت.

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مسلسل الحشاشين

تتابع أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، بوصول المختار الثانى من أتباع حسن الصباح المكلف بقتل الإمام الغزالى إلى أحد مساجد القدس، حيث يعمل الغزالى على خدمة المصليين كنوع من أنواع الزهد والبحث عن العلم بعيدًا عن الرياء، ويدور حوار بين الطرفين يقلب خطة حسن الصباح رأسًا على عقب.

يجر الشاب المختار أطراف الحديث مع الإمام الغزالى وهو ممسكًا بخنجر وراء ظهره، بقوله: تبدو كناس فقير فى مظهرك لكنك عالم كبير جمع الحقيقة والشريعة وجمال الظاهر والبطن، لكن الغزالى  لم يطمأن لهذا المدح وفطن إلى أنها محاولة استدراج من شاب باطنى يحاول قتله، ويواجه الشاب بقوله: المبالغة في المدح مذمه، كأنك بإيدك خنجر عايز تقتلنى به وتصرخ وتقول انا قتلت أبو حامد الغزالى الكافر، مفيش حد يا ابني معاه مفاتيح الجنة غير خالق الجنة، انت مفتون وقلبك واكله الفتنه. 
 

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 16

تعرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 عبر شاشة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " ملخص الحلقة 14.. الصباح ينقلب على "زيد"

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى مسلسل الحشاشين كوكبة من الفنانين أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.
 

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