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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حصار جديد لقلعة الشيطان والسلطان يطلب رأس "الصباح"

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 16

تتصاعد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16، مع تخطيط سلطان الدولة السلجوقية باركياروق لمحاصرة قلعة الحشاشين والقضاء على حسن الصباح وأتباعه، بعدما نجح فى تعقب أتباعه داخل مدينة أصفهان مقر الحكم وعاصمة الدولة السلجوقية، وقتل 800 منهم، لبثهم الرعب فى قلوب الناس وارتكابهم جرائم قتل بشعة ضد معارضيهم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ، قلل السلطان باركياروق من تحذيرات مستشاريه من تكرار خطأ والده السلطان ملك شاه، وما لحق بقواته من هزيمة ساحقة على يد جيش الحشاشين فى معركة الليل، معتبرًا أن الهزيمة السابقة كانت بسبب سوء تقدير الموقف، وتعهد بزيادة أعداد قوات السلاجقة عشر أضعاف، ومدهم بمال وسلاح وطعام يكفيهم خمس سنوات، وقال متوعدًا الصباح: لو الحصار استمر ألف سنة مش هقبل غير برأس حسن الصباح معلقه على باب القصر.

 

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مسلسل الحشاشين

وضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ، تتحرك أعداد غفيرة من جيش السلاجقة فى طريقها نحو قلعة ألموت، ليصادفها برزق أميد فى رحلة العودة من القدس إلى آلموت، بعد نجاح مهمته فى قتل أحد اتباع الحشاشين المتمردين، يهرع برزق إلى حسن الصباح مخبرًا إياه بتحركات السلاجقة للتأهب لها.

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مسلسل الحشاشين 
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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