من بينهم 11 عسكريًا.. 18 قتيلًا فى صفوف الاحتلال بنيران "حزب الله" منذ بدء الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوفهم، إلى 18 قتيلًا بنيران "حزب الله" في الشمال منذ بدء الحرب منهم 11 عسكريًا، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعددٍ من الصواريخ على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 7 مواطنين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مركز الجمعية الطبية في الهبارية.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.