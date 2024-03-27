القاهرة الإخبارية: مقتل مستوطن متأثرا بإصابته بعد سقوط صواريخ من لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل مستوطن متأثرا بإصابته بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن طواقم الإطفاء تعمل على عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.





وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعدد من الصواريخ على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 7 مواطنين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مركز الجمعية الطبية في الهبارية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

