"الحشاشين" الحلقة 16.. رسائل الصباح لطلب المدد من القلاع المجاورة

تتصاعد أحداث الحلقة 16 في مسلسل الحشاشين، عندما يقرر السلطان بركياروق، شن الهجوم على حسن الصباح وأتباعه من الممتحصنين في قلعة آلموت.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16

بعد أن نجح برزق آميد في قتل الشاب المختار المنصور، وقبل أن يفر هاربًا إلى قلعة آلموت بعد تنفيذه عمليته بنجاح، يباغته الحرس قابضين عليه، إلا أنه يتحايل عليهم بأن يتركوه لشأنه مقابل "كيس من الذهب" يدفعه لهما، وبعد أن صدق الحارسين حديثه، استدرجهما على باب المدينة وقتلهما وهرب عائدًا إلى قلعته.

وفي أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، يقرر السلطان السلجوقي بركياروق والذي خلف والده ملك شاه على عرشه، أن يقضي على قلعة آلموت وحسن الصباح وأتباعه، مصدرًا الأوامر إلى وزيره بأن يستعد جيدًا لهذا الحصار بدفع قوات من الجيش أكبر بخمس مرات من تلك التي أرسلها والده وأن تزود هذه القوات بمؤنة وعتاد تكفي لحصار لو حتى استمر لخمس، بل يطلب رأس حسن الصباح معلقة على سن رمح يطاف به في أصفهان، وبالفعل يتحرك الجيش متجهًا إلى قلعة آلموت، وخلال رحلة عودته يشاهد برزق آميد طلائع الجيش في طريقها لحصار القلعة، وينقل الخبر سريعًا إلى حسن الصباح.

برزق يقتل الحراس

رسائل الصباح لطلب المدد والعون من القلاع المجاورة

وفي مسلسل الحشاشين، يلجأ حسن الصباح إلى رؤساء القلاع المجاورة له لطلب العون والمدد لصد حصار الجيش السلجوقي والاستعداد له، وفي رسائله تلك يلجأ حسن الصباح إلى التشفير والألغاز والتلخيص في رسائله، بأن تكتب الرسائل بأكثر من طريقة ليفهم المعنى المقصود من الرسالة، وعلى سبيل المثال أن يكتب: "أن السور مهدوم ويسمح بمرور أشعة الشمس".

مسلسل الحشاشين

وفي مسلسل الحشاشين يبتكر حسن الصباح طريقة جديدة في نقل رسائله إلى القلاع المجاورة، بعيدًا عن الطريقة المألوفة باستخدام الحمام الزاجل، بأن تحمل الرسائل عن طريق الرعاة، راعي يسلمها لراعي آخر والذي يسلمها لراع ثالث وهكذا حتى تقع الرسائل في يد أحد من أتباع حسن الصباع ودعوته، فيرسل المدد والعون إلى قلعة آلموت وأتباعه في قلعة آلموت.

يحدد حسن الصباح مواصفات الرسائل بأن: تكون مفهومة شديدة الوضوح وكاذبة، يمكن أن تقع في أيادي آناس غير المقصودين بها وقد يقعوا في يد الدولة السلجوقية بسهولة عن مدد وهمي من مكان وهمي، أي التضليل، والذي يصفه الصباح بالخفاء والتخفي الذي هو وأتباعه أهله، أو كما يقول الصباح: "ظاهرنا يضل وباطننا يهدي".

الجيش السلجوقي في طريقه لمحاصرة آلموت

مواعيد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 16

ويعاد عرض الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

رسائل الصباح في معسكر الجيش السلجوقي

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك"، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام، ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض، ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.