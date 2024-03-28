مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. ياسين يحاول الاطمئنان على زوجته "عايدة"

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. ذهب ياسين (محمد علاء جاميكا) إلى منزل زوجته عايدة (غادة عبد الرازق) ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريًا عبر شبكة قنوات cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للاطمئنان عليها بعد الحادث الذي تعرضت له.

واعترفت عايدة (غادة عبد الرازق) لزوجها ياسين (محمد علاء جاميكا)، بأن زوجة أبيه سماسم (سيمون)، هي من حرضت متولي (جمال يوسف) على قتلها، وهو الأمر الذي اكتشفته قوات الشرطة.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19

يعرض الحلقة الـ 19 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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