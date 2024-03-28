الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صيد العقارب حلقة 18.. سيمون تفشل في الانتقام من "عايدة"

صيد العقارب
صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب حلقة 18.. انقذ الحرس عايدة (غادة عبدالرازق) بنقلها إلى أحد المستشفيات، وهو الأمر الذي أصاب شقيقها وعائلة آل ضرغام بالفزع، إلا أن العناية الإلهية انقذتها ولم تصاب بأي اذي.


وغضب إسماعيل الغول (رياض الخولي)، من تصرف زوجته (سماسم) التي تلعب دورها الفنانة سيمون وهو محاولة قتل عايدة بسبب تهديد حسن ضرغام ( أحمد ماهر) له، ومن ثم يكتشف الثنائي الخدعة وهو حديث ضرغام وعدم إصابته منع الكلام.


وتحاول سيمون (سماسم) للمرة الثانية قتل عايدة (غادة عبد الرازق) إلا أن العزل يرفض هذا، قائلا: "عايزين نرتاح شوية والناس كلها فهمت أن سامح خلاص سافر).


مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 18


يعرض الحلقة الـ 18 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

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مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر


مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc  دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب


الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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