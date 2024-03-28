انتهت الحلقة الـ17 من مسلسل صيد العقارب بمحاولة قتل سيمون "سماسم" لعايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، لتتصاعد أحداث العمل الفني ويتصدر محركات بحث (جوجل) ومنصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل صيد العقارب مواعيد اعادة الحلقة 17

ويرصد “الدستور” موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 17، في سياق السطور التالية.

تعرض الحلقة الـ17 من مسلسل صيد العقارب في الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

وتعرض الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 17

دارت أحداث الحلقة الـ 17 حول مقتل علي علي يد احداث عائلة اسماعيل الغول الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، ومحاولة عايدة في إيجاد سامح الغول الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 18

يعرض الحلقة الـ 18 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7 30 مساء عبر قناة سي بي سي حصريا، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.