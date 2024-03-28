الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 17

صيد العقارب
صيد العقارب

انتهت الحلقة الـ17 من مسلسل صيد العقارب بمحاولة قتل سيمون "سماسم" لعايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، لتتصاعد أحداث العمل الفني ويتصدر محركات بحث (جوجل) ومنصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل صيد العقارب مواعيد اعادة الحلقة 17

ويرصد “الدستور” موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 17، في سياق السطور التالية.

تعرض الحلقة الـ17 من مسلسل صيد العقارب في الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc  دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

وتعرض الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. الغول يريد الاستيلاء على مليون دولار

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. سامح الغول يستعيد ذكرياته مع ميار الغيطي

ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|هل ستنجو غادة عبد الرازق من الموت؟

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 17

دارت أحداث الحلقة الـ 17 حول مقتل علي علي يد احداث عائلة اسماعيل الغول الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، ومحاولة عايدة في إيجاد سامح الغول الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 18

يعرض الحلقة الـ 18 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7 30 مساء عبر قناة سي بي سي حصريا، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. الغول يريد الاستيلاء على مليون دولار

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. سامح الغول يستعيد ذكرياته مع ميار الغيطي

ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 صيد العقارب الحلقة17 موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة السابعة عشر صيد العقارب الحلقة 17 الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|هل ستنجو غادة عبد الرازق من الموت؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تستغل مجدي بدران ضد عائلة الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|هل ستفشل عايدة في إيجاد سامح الغول؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تتذكر حياتها مع ياسين.. هل سيعود الثنائى؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|سيمون تقنع "الخولى" بزواج معتز من نجلته.. هل سيوافق؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تبحث عن المخدرات في شركة "علي"

صيد العقارب ملخص الحلقة الـ16.. غادة عبد الرازق تتواصل مع تاجر المخدرات

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. غادة تخطط لزرع أجهزة تنصت على مدار اليوم بشركة الغول   

الأكثر قراءة

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

حتى لا يتعرضن لواقعة فتاة روض الفرج.. نصائح للأمهات لوقاية بناتهن من التحرش

علامات مبكرة لسرطان البروستاتا

خبير مالي: تحقيق 30 مليار دولار من تخفيض رسوم التحويل بين فيزا وماستركارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس