مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تستغل مجدي بدران ضد عائلة الغول

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استعانت عايدة (غادة عبدالرازق) بالفنان مجدي بدران، زوج نجله إسماعيل الغول، والذي يلعب شخصية محامي داخل شركة الغول، به ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطلبت عايدة (غادة عبدالرازق) من بدران أن يضع أجهزة تنصت داخل مكتب إسماعيل الغول (رياض الخولي)، حتي تكتشف جميع أسراره من خلال هذه الأجهزة الجديدة والمتطورة للغاية، وهو الأمر الذي جعله يشعر بخوف شديد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17

وحمست عايدة (غادة عبدالرازق) الفنان مجدي بدران ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، بان هذا الأمر سيجعلهم يحصلون على حقوقهم وهو الذي ستصل إليه حتي وإن لم يساعدها بالإضافة إلى أنها ستخبر عائلة الغول بزواجه، وهذا ما يدفعه للموافقة دون تردد.

وقرر الفنان مجدي بدران، الدخول إلى مكتب الغول لوضع أجهزة التنصت لتستمع عايدة (غادة عبدالرازق) لكل الأمور التي تدور في مكتبه ومنزله، حتى تتمكن من معرفة مكان سامح وحقيقة سفره لخارج البلاد.

أبطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، هم كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 18



يعرض الحلقة الـ 18 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

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